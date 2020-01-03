Вітальня у вікторіанському стилі: особливості стилю та як правильно вибрати меблі

Вікторіанський стиль припаде до душі тим, хто любить поєднання розкоші із затишком. Найкраще цей стиль підходить саме для вітальні. Оформлення кімнати в цьому стилі коштуватиме немало, але результат вас повністю влаштує. Що варто знати про особливості цього стилю та як правильно підібрати меблі – читайте в нашому матеріалі.

У вікторіанському стилі повинні бути антикварні речі із нотками старовини.

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Головні особливості стилю



Кольори у цього стилю різні / фото: Room

поєднання якості з багатством;

абсолютна симетрія;

вікна у вигляді арок;

ліпнина на стелі;

картини в позолочених рамах;

масивні двері з латунною фурнітурою;

великі кришталеві люстри;

книжкові стелажі, полиці до самої стелі з безліччю дрібничок;

обов’язково камін;

штори та тюль із щільних матеріалів;

мінімум сучасної техніки.

Елементи інтер’єру у вікторіанському стилі

Камін



Без каміна кімната не може бути справді вікторіанською / фото: Room

Нехай сьогодні камін не виконує функції основного джерела тепла, але і надалі уособлює спокій та затишок.

Крісла



Меблі у вікторіанському стилі – справжній витвір мистецтва / фото: Pinerest

Обов’язково біля каміна повинні бути масивні дерев’яні крісла з підлокітниками.

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Диван

Високий диван з темного масиву, з вигнутими ніжками та оббитий натуральною шкірою або щільною тканиною теж повинен бути у вітальні. Біля дивана ставлять витончений столик.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням