Вітальня у вікторіанському стилі: особливості стилю та як правильно вибрати меблі
Вікторіанський стиль припаде до душі тим, хто любить поєднання розкоші із затишком. Найкраще цей стиль підходить саме для вітальні. Оформлення кімнати в цьому стилі коштуватиме немало, але результат вас повністю влаштує. Що варто знати про особливості цього стилю та як правильно підібрати меблі – читайте в нашому матеріалі.
У вікторіанському стилі повинні бути антикварні речі із нотками старовини.
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Головні особливості стилю
Кольори у цього стилю різні / фото: Room
- поєднання якості з багатством;
- абсолютна симетрія;
- вікна у вигляді арок;
- ліпнина на стелі;
- картини в позолочених рамах;
- масивні двері з латунною фурнітурою;
- великі кришталеві люстри;
- книжкові стелажі, полиці до самої стелі з безліччю дрібничок;
- обов’язково камін;
- штори та тюль із щільних матеріалів;
- мінімум сучасної техніки.
Елементи інтер’єру у вікторіанському стилі
Камін
Без каміна кімната не може бути справді вікторіанською / фото: Room
Нехай сьогодні камін не виконує функції основного джерела тепла, але і надалі уособлює спокій та затишок.
Крісла
Меблі у вікторіанському стилі – справжній витвір мистецтва / фото: Pinerest
Обов’язково біля каміна повинні бути масивні дерев’яні крісла з підлокітниками.
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Диван
Високий диван з темного масиву, з вигнутими ніжками та оббитий натуральною шкірою або щільною тканиною теж повинен бути у вітальні. Біля дивана ставлять витончений столик.
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