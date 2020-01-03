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Вітальня у вікторіанському стилі: особливості стилю та як правильно вибрати меблі

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Вікторіанський стиль зародився в Англії / Pro interior

Вікторіанський стиль припаде до душі тим, хто любить поєднання розкоші із затишком. Найкраще цей стиль підходить саме для вітальні. Оформлення кімнати в цьому стилі коштуватиме немало, але результат вас повністю влаштує. Що варто знати про особливості цього стилю та як правильно підібрати меблі – читайте в нашому матеріалі.

У вікторіанському стилі повинні бути антикварні речі із нотками старовини.

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Головні особливості стилю


Кольори у цього стилю різні / фото: Room

  • поєднання якості з багатством;
  • абсолютна симетрія;
  • вікна у вигляді арок;
  • ліпнина на стелі;
  • картини в позолочених рамах;
  • масивні двері з латунною фурнітурою;
  • великі кришталеві люстри;
  • книжкові стелажі, полиці до самої стелі з безліччю дрібничок;
  • обов’язково камін;
  • штори та тюль із щільних матеріалів;
  • мінімум сучасної техніки.

 Елементи інтер’єру у вікторіанському стилі

Камін


Без каміна кімната не може бути справді вікторіанською / фото: Room

Нехай сьогодні камін не виконує функції основного джерела тепла, але і надалі уособлює спокій та затишок.

Крісла


Меблі у вікторіанському стилі – справжній витвір мистецтва / фото: Pinerest

Обов’язково біля каміна повинні бути масивні дерев’яні крісла з підлокітниками.

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Диван

Високий диван з темного масиву, з вигнутими ніжками та оббитий натуральною шкірою або щільною тканиною теж повинен бути у вітальні. Біля дивана ставлять витончений столик.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Дизайн Ідеї для інтер'єру Ремонт Ідеї для дому Вітальня
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