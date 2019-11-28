Інтер’єр вітальні з кутовим диваном: переваги та види наповнювачів

Сучасне оформлення інтер’єрів вимагає економії місця та максимальної функціональності для всіх меблів. Саме тому кутові дивани є одними з найпопулярніших предметів для облаштування вітальні.

Виробники диванів продовжують вигадувати все нові модифікації для свого продукту, а кутові моделі не відстають від звичайних аналогів.

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Переваги кутових диванів над класичними



Кутові дивани можуть бути і в центрі вітальні / фото: Вікна IF

відчутна економія місця в кімнаті;

більшість моделей можуть швидко трансформуватись в зручне і містке спальне місце;

кутові дивани зазвичай мають внутрішні порожнини, де можна зберігати постільну білизну;

змога швидкої трансформації зовнішнього вигляду, дизайнерська гнучкість;

багато стильових варіантів, можливість підбору моделі для певного дизайну.

Комфорт та довговічність вибраного дивану напряму залежать від наповнювача. Є можливість вибрати дешевші варіанти, а можна витратити більше та отримати диван, який прослужить вам не один рік.



Модифікація дивану залежить від цілей в яких ви його хочете використовувати / фото: Hansapost

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Види наповнювачів для дивану



Диван може як гармоніювати, так і контрастувати з підлогою / фото: Mebliki

Дешеві варіанти:

поролон;

синтепон;

синтепух;

холлофайбер;

спандборд;

дюрафіл.

Дорожчі варіанти:

пінополіуретан;

поролон (щільнішої компресії)

периотек (підходить для людей, які хворіють на алергію);

латекс;

пінополіуретан, що імітує латекс (дешевший варіант).

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням