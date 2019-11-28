Інтер’єр вітальні з кутовим диваном: переваги та види наповнювачів
Сучасне оформлення інтер’єрів вимагає економії місця та максимальної функціональності для всіх меблів. Саме тому кутові дивани є одними з найпопулярніших предметів для облаштування вітальні.
Виробники диванів продовжують вигадувати все нові модифікації для свого продукту, а кутові моделі не відстають від звичайних аналогів.
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Переваги кутових диванів над класичними
Кутові дивани можуть бути і в центрі вітальні / фото: Вікна IF
- відчутна економія місця в кімнаті;
- більшість моделей можуть швидко трансформуватись в зручне і містке спальне місце;
- кутові дивани зазвичай мають внутрішні порожнини, де можна зберігати постільну білизну;
- змога швидкої трансформації зовнішнього вигляду, дизайнерська гнучкість;
- багато стильових варіантів, можливість підбору моделі для певного дизайну.
Комфорт та довговічність вибраного дивану напряму залежать від наповнювача. Є можливість вибрати дешевші варіанти, а можна витратити більше та отримати диван, який прослужить вам не один рік.
Модифікація дивану залежить від цілей в яких ви його хочете використовувати / фото: Hansapost
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Види наповнювачів для дивану
Диван може як гармоніювати, так і контрастувати з підлогою / фото: Mebliki
Дешеві варіанти:
- поролон;
- синтепон;
- синтепух;
- холлофайбер;
- спандборд;
- дюрафіл.
Дорожчі варіанти:
- пінополіуретан;
- поролон (щільнішої компресії)
- периотек (підходить для людей, які хворіють на алергію);
- латекс;
- пінополіуретан, що імітує латекс (дешевший варіант).
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