Витяжка для кухні: що варто знати та які існують типи

В домі, де багато готують витяжка є необхідним елементом інтер’єру кухні. Проте облаштування вентиляції може принести більше клопоту ніж користі, якщо не врахувати кілька базових правил. Для чого необхідна вентиляція, які існують типи та що треба знати – читайте у нашому матеріалі.

Вентиляція необхідна навіть при ідеальній роботі вашої плити. Адже не завжди є можливість провітрити кімнату.

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Різновиди кухонних витяжок

Циркуляційні



Позаду плити варто встановити металевий заслін / фото: Кухні

В цій моделі присутній вугільний фільтр, який схожий на протигаз. По суті це не витяжка, а ціла фільтрувальна установка. Витяжка очищує повітря від сторонніх запахів, але повітрообмін із зовнішнім світом відсутній. Перевагою цього типу є можливість захиститись від сторонніх запахів з вулиці.

Евакуаційні



Пристінні витяжки – найдешевший варіант із всіх можливих / фото: О ремонте

Така модель виводить повітря з кухні назовні по спеціальних конструкціях у вигляді металевого короба чи гофрованої труби. Зазвичай ці витяжки обладнюють зворотним клапаном для запобігання зворотної тяги.

Типи встановлення витяжок

Настінні

В цьому випадку витяжка з одного боку прилягає до стіни, проте загалом знаходиться над газовою плитою.

Кутові

Великою перевагою витяжки на куті є економія місця. Цей вид з двох сторін щільно прилягає до країв кухні та робить варіативнішим розміщення газової плити.

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Острівні



Витяжки можуть бути одночасно циркуляційні та евакуаційні / фото: Design and Decor

Щасливчики, які мають у своєму розпорядженні велику кухню, можуть дозволити собі установку острівної конструкції. Її розміщують над плитою, розташованої в центрі кімнати.

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