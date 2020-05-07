Внаслідок пандемії: 5 проєктів реконструкції та озеленення балконів з усього світу – фото

Пандемія COVID-19 сьогодні впливає на абсолютно всі сфери людського життя. Уряди країн закликають своїх громадян залишатись вдома, що в результаті особливо гостро ставить проблему відсутності балконів в містах по усьому світу. Цю проблему взялись вирішувати архітектори та дизайнери з усього світу.

Сьогодні балкони стали місцем протестів, святкувань, відпочинку на природі та інших речей, які люди звикли робити за межами власного житла, пише Archdaily.

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Сьогодні, завдяки прогресу в галузі будівельних технологій, а також програм щодо озеленення міст, балкони багатоквартирних будинків стають невеликими скверами.

5 найкращих проєктів озеленення балконів

Stefano Boeri Architetti, Італія



Будинок є вертикальним садом та має покращувати екологію в місті / фото: Archdaily

Lucia Manzano Arquitetura + Paisagismo, Бразилія



В цьому будинку рослини висаджені на кожному поверсі / фото: Archdaily

Adamo Faiden, Аргентина



Унікальність цього проєкту полягає у маленькій ділянці землі в кожній квартирі / фото: Archdaily

Trinhvieta-Architects, В'єтнам



В цьому будинку зелень присутня на даху кожного балкону / фото: Archdaily

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Central de Proyectos SCP, Мексика



Окрім зелені на кожному поверсі, цей будинок пропонує особистий басейн кожному мешканцю / фото: Archdaily