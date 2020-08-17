На відміну від традиційної іранської архітектури, яка натхненна релігійними уявленнями мусульман та сприяє духовності людини, ця вілла акцентує увагу на тілесних чинниках. Розробники прагнули створити середовище для мешканців, які стикнуться з чотирма стихіями: вогонь, вода, повітря та земля.

Для цього будинок поділили на 4 окремі частини, пише Archdaily.

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Будівля збудована посередині невеличкої ділянки, тому вихід до дворів мають мешканці усіх блоків.



Ділянка дозволила побудувати низький та заплутаний будинок / Фото Archdaily

Вітальня, кухня тут розташовані на першому поверсі, а прозорі внутрішні фасади звернені один до одного. Спальні кімнати облаштували на верхньому поверсі та облицювали у каміння.



Інтер'єри в будинку контрастують один з одним / Фото Archdaily

Один з блоків має вихід до басейну, інший обладнаний каміном, третій обладнаний системою вільної вентиляції, останній обкладений кімнатними рослинами. Таким чином приміщення стикається з усіма природними стихіями.



З вікон також видно гори в далині / Фото Archdaily

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Сам каркас приміщень вирізняється похилими дахами, а легкий інтер'єр поєднує грубе дерево, строгість голого бетону, та м'які білі стіни.

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