Вокзал у Лондоні став найкращим у Європі – фото будівлі

Вокзал Сент-Панкрас назвали найкращим вокзалом в цілій Європі. Визнання прийшло від самих мандрівників.

З'явились результати щорічного дослідження "European Railway Station Index", пише Kiwi.

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Дослідження базується на опитуваннях користувачів залізничного транспорту. Всього участь взяли 50 вокзалів з усього Старого Світу.



Так виглядає вокзал з іншого входу / фото: Wikipedia

Дослідження врахувало низку факторів, "починаючи від того, наскільки переповнені платформи та доступність до кількості напрямків та чистоти". Також до уваги взяли вибір ресторанів, магазинів та навіть кількість страйкових днів, що впливають на подорожі.



Вокзал набрав чимало балів за критерієм зручності / фото: Fgould

Найгіршою станцією було визнано паризьку Mangenta. Сент-Панкрас набрав 116 балів із 139 можливих.

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Всередині багато кав'ярень та магазинів / фото: Palife

У першу десятку також увійшли вокзали в німецьких Лейпцигу, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні та Франкфурті. Одними з найкращих також визнано Центральний вокзал Мілану та римський "Терміні".

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