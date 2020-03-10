Вплив коронавірусу: дизайнер створив стильну ультрафіолетову лампу – фото

Шестеро китайських дизайнерів створили концептуальні продукти, які мали б допомогти в часи поширення коронавірусу. Єдиним предметом інтер'єру на презентації є сучасна ультрафіолетова лампа, яка стерилізує побутові дрібниці.

Серія має назву Create Cures, яку скоротили просто до абревіатури CC, пише Dezeen.

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Ми віримо, що коронавірус скоро закінчиться. Однак, людство може зіткнутися з іншими проблемами охорони здоров'я в найближчому майбутньому,

– підкреслив Френк Чоу, один з ініціаторів проєкту.



Найкраще лампа впишеться в модерний або ж футуристичний дизайн / фото: Dezeen

Також дизайнер вірить, що їхня акція спонукатиме колег долучатися та зробити свій внесок у боротьбу з коронавірусом.

Це буде довгостроковий некомерційний проєкт. Це лише початок, ми сподіваємось, що більше дизайнерів та людей у ​​творчій індустрії, ЗМІ та інші організації можуть приєднатися до нас, щоб створити щось реальне для цього світу,

– розповів Френк Чоу.

Серед іншого автори пропонують стерилізаційну лампу Frank Chou, яка випромінює ультрафіолетове світло, яке знищує бактерії. За задумом ключі, мобільний телефон, гаманець та інші дрібні речі слід ставити під лампу.

Сама лампа є грибоподібною, а знизу має спеціальний слот для дрібниць.



Стерилізація речей триває приблизно хвилину / фото: Dezeen

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Користуватись такою лампою також дуже легко. Власник натискає на корпус "шапки", щоб активувати внутрішнє джерело ультрафіолетового випромінювання, кришка опускається, покриваючи елементи у лотку ультрафіолетовим світлом. Через 60 секунд корпус автоматично підіймається, щоб ви могли забрати стерилізовані предмети.

Дизайнери мають на меті застосувати антибактеріальні заходи в інтер'єрах будинків.

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