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Вплив коронавірусу: дизайнери вигадали пристосування, щоб не торкатись дверних ручок – фото

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Пандемія коронавірусу впливає також і на світ дизайну / Tai's Captures

Дизайнери Іво Тедбері та Фредді Гонг створили спеціальне пристосування, за допомогою якого, можна відчинити двері, не торкаючись дверної ручки. Пристрій надрукований на 3D-принтері.

Таким чином дизайнери хочуть запобігти поширенню коронавірусу, пише Dezeen.

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Тедбері та Гонг познайомились в школі архітектури Бартлетта. Разом вони сконструювали пластиковий пристрій, який кріпиться до дверної ручки за допомогою хомутів.


Пристрій є надзвичайно простим / фото: Dezeen

Я живу в багатоквартирному будинку і розчаровуюсь від кількості спільних дверей між моєю квартирою та зовнішнім світом,
– пояснив Іво Тедбері.


Проєкт також є соціальною рекламою / фото: Dezeen

Пристрій друкується на 3D принтері за три години, файл з готовим проєктом можна безкоштовно завантажити на платформі під назвою Hands-Free Architecture.

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А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Коронавірус COVID-19 Декор і дім Дизайн Здоров'я Ідеї для інтер'єру
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