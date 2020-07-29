Все в одному: в Нідерландах відкрили готель, де кожен номер має свій стиль – фото
В Роттердамі нещодавно відкрився готель, який має унікальний дизайн в кожному номері. Будинок має 4 поверхи та підвал, в яких вмістилось 15 номерів. Більше про яскравий готель читайте в матеріалі.
Готель вирішили облаштувати у типовому нідерландському таунхаусі, повідомляє Archdaily.
Вас може зацікавити: Монохромність в дизайні: креативний інтер'єр університету з Таїланду – фото
Цей готель запустили троє друзів дитинства, які мріяли про власне унікальне місце у Роттердамі.
В готелі застосували абсолютно різні стилі інтер'єру / Фото Archdaily
Ми хотіли місце з кавою та простим обідом. Органічний, на відміну від будь-якого іншого, готель запропонує їжу для веганів і любителів гамбургерів,
– розповіли власники.
Кожна кімната чи простір у готелі мають різний дизайн. Тут ви зустрінете гранж, скандинавський, індустріальний та мінімалістичний інтер'єри.
Будівля розташована неподалік центру Роттердама / Фото Archdaily
В готелі 15 номерів, які мають різний розмір. В будинку можна знайти простір для одиноких мандрівників або сімей. Перший поверх тут з'єднаний з однією з найжвавіших вулиць Роттердама.
Тут також продають різноманітні алкогольні напої / Фото Archdaily
Кімнати покликані поєднувати комфорт з унікальним для кожної кімнати дизайном. Власники кажуть, що яскраві акценти в інтер'єрі роблять їхній готель впізнаваним.
До слова: Вибух кольорів у стилі поп-фанк: нестандартний дизайн готелю на Ібіці – фото зсередини
Дивіться більше фото інтер'єру готелю з Роттердама:
-
Електроенергія та електрокамін: скільки споживає, економічні електрокаміни, робота на обігріві11 червня , 13:12
-
Білосніжні стіни та дерев'яні лави: фото культурного центру з Чехії, який "вгруз" у землю27 липня , 21:41
-
Жовта кухня та стильний гараж: фото дерев'яного будинку з Бразилії24 липня , 15:19