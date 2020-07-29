В Роттердамі нещодавно відкрився готель, який має унікальний дизайн в кожному номері. Будинок має 4 поверхи та підвал, в яких вмістилось 15 номерів. Більше про яскравий готель читайте в матеріалі.

Готель вирішили облаштувати у типовому нідерландському таунхаусі, повідомляє Archdaily.

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Цей готель запустили троє друзів дитинства, які мріяли про власне унікальне місце у Роттердамі.



В готелі застосували абсолютно різні стилі інтер'єру / Фото Archdaily

Ми хотіли місце з кавою та простим обідом. Органічний, на відміну від будь-якого іншого, готель запропонує їжу для веганів і любителів гамбургерів,

– розповіли власники.

Кожна кімната чи простір у готелі мають різний дизайн. Тут ви зустрінете гранж, скандинавський, індустріальний та мінімалістичний інтер'єри.



Будівля розташована неподалік центру Роттердама / Фото Archdaily

В готелі 15 номерів, які мають різний розмір. В будинку можна знайти простір для одиноких мандрівників або сімей. Перший поверх тут з'єднаний з однією з найжвавіших вулиць Роттердама.



Тут також продають різноманітні алкогольні напої / Фото Archdaily

Кімнати покликані поєднувати комфорт з унікальним для кожної кімнати дизайном. Власники кажуть, що яскраві акценти в інтер'єрі роблять їхній готель впізнаваним.

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