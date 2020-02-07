Всередині церкви в Будапешті створили дитячу ігрову кімнату – фото

Архітектурна компанія PRTZN Architecture перетворила крихітну кімнату в угорській церкві на ігрову кімнату. Підлогу встелили кольоровими піноблоками.

Кімната, яка колись була складським приміщенням, тепер служитиме як ігрова кімната для дітей під час масових літургій у храмі, пише Dezeen.

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Простір має високу склепінчасту стелю та облицювання з чорного граніту.



Кімната дуже маленька / фото: Dezeen

"Коли ми у 2018 році сконтактувались з керівництвом церкви, простір вже один рік функціонував як ігрова кімната, хоча він був обладнаний старими, зношеними меблями,

– розповів голова архітектурного бюро Петер Мюлнер.



Зараз кімната обладнана м`якою підлогою / фото: Dezeen



Діти зберігають іграшки у облаштованому м'якому покритті / фото: Dezeen

Студія створила модульний пінопластовий "пейзаж", який покриває всю підлогу кімнати. М'які блоки з різними відтінками червоної тканини складаються в різні композиції.

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На одній із стін встановлена дошка для малювання / фото: Dezeen

Також простір освітлений круговими лампами, які обрамлені алюмінієвими ослонами.

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