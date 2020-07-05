Напевно в кожному місті світу можна відшукати по-справжньому красивий дизайн вхідних дверей. Саме такі двері знимкує одна з відомих англійських фотографинь родом з Лондона. Ми підібрали для вас 10 найкращих варіантів дизайну вхідних дверей з сторінки Белли Фоксвелл.

На сторінці фотографині вже близько 70 тисяч фолловерів в Інстаграмі, пише Boredpanda.

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Найкраще почуття, коли натрапляєш на вулицю, повну чудових дверей, про які ти ніколи не знала,

– розповідає Белла.

10 кращих варіантів оформлення вхідних дверей з Лондона:



Використання квітів при вході до будинку є популярним ходом / Фото Boredpanda



Ще один варіант для подвійних дверей / Фото Boredpanda



Арка з квітів? Чому б і ні? / Фото Boredpanda



Якщо у вас алергія на цвітіння, то можна просто висадити невеличкі дерева / Фото Boredpanda



Ще одні подвійні двері / Фото Boredpanda



Поєднання кущів та квітів / Фото Boredpanda



Рослинність навколо не повинна затінювати вхід / Фото Boredpanda



Старий велосипед теж гармонійно виглядатиме біля вхідних дверей / Фото Boredpanda



Нічого зайвого / Фото Boredpanda

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Ще один варіант красивого мінімалізму / Фото Boredpanda

