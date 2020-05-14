Як облаштувати повністю дерев'яний інтер'єр вдома: приклад з Австралії – фото

Невеличкий будинок в австралійському місті Ньюкасл побудований з максимальним залученням деревини в інтер'єрі. Меблі, підлоги, стіни, стелі та навіть жалюзі тут зроблені з дерева. Будинок розрахований на сім'ю до шести осіб.

Будинок розташований на схильній до повені землі, тому житлові простори тут будують лише в одноповерхових будівлях. Перший поверх тут підкріплений конкретним блоком роботи на рівні землі, пише Dezeen.

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Облицювання стін та меблі тут виготовлені з березової фанери. Міжкімнатних дверей у будинку немає – натомість кімнати роз'єднують дерев'яні жалюзі, які за бажанням можна опустити.



Спальні повністю дерев'яні / фото: Dezeen

Маневрування між просторами та рівнями викликає відчуття, що людина пересувається між пагорбами надворі, а не між кімнатами,

– розповів про ще одну особливість будинку розробник дизайну.



Також тут є невелика тераса / фото: Dezeen

Всередині відразу при вході розміщена вітальня разом з їдальнею. Також тут є невеличка кухня-студія. Далі в будинку є дві спальні, між якими розміщена ванна кімната.



Спальня не має дверей / фото: Dezeen

Єдина кімната, яка має справжні двері – студія, яка побудована в передній частині плану.



Вхід в підвал розташований зі зворотного боку будинку / фото: Dezeen

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Білі кахельні сходи ведуть до підвалу, де розташувались пральні, гараж та складське приміщення.