Дві британські архітектурні компанії Cottrell та Vermeulen Architecture в Лондоні втілили в життя проєкт будинку, який перероблений з гаража. В результаті вийшло двоповерхове житло замість подвійного гаража, який був побудований ще в 70-роках.

Будинок з гаража збудували на півдні Лондона, повідомляє Dezeen.

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Для доповнення будинку архітектори вирішили використати комбінацію цегли та бруса.



Вкраплення жовтого кольору додає рожзинки в інтер'єр / Фото Dezeen

Він (район – 24 канал) виріс з невеликих індивідуальних забудов гаражів і навісів у маленькі будинки,

– пояснили архітектори.



У ванній в очі впадає яскрава червона підлога / Фото Dezeen

Попри те, що основними матеріалами для оздоблення інтер'єру були цегла та деревина, архітектурна студія вирішила додати кольорів та металевих елементів.



Деревом облицьовані коридори та сходи в будинку / Фото Dezeen

На першому поверсі будинку, що має шість метрів висоти, розташувалась житлова зона та їдальня будинку, звідки видно лише на закритий цегляний двір. Наверху є дві спальні та кабінет.



На кухні контраст теж створює яскравий жовтий колір / Фото Dezeen

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Загалом будинок має 89 квадратних метрів площі, а стіни тут мають великі мансардні вікна. Вийшов доволі світлий та затишний інтер'єр, який грунтується на поєднанні білого та коричневих кольорів з вкрапленнями яскравих тонів.