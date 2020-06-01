В Іспанії дизайнери переробили планування типової квартири з великою кількістю стін та перегородок на простору квартиру. Інтер'єр виконаний в мінімалістичному стилі з використанням салатового і блакитного кольору.

До реновації це була типова квартира із закритими приміщеннями, довгим наскрізним коридором та невеликим балконом, що виходить на південь, пише Archdaily.

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За допомогою нового дизайну, вдалось розширити будинок новою терасою та облаштувати внутрішні приміщення так, щоб наблизити їх до загального відкритого простору.



Усі простори квартири були об'єднані в один / Фото Archdaily

Дизайнери прагнули пов'язати терасу, вітальню, кухню та робочі зони, розмиваючи межі житлових приміщень.

Особливість інтер'єру також базується на дизайні меблів, та облицювання. До дерев'яної підлоги вирішили додати небесно-блакитне облицювання стін, а також деталі салатового кольору, які впадають у вічі відвідувачу.

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