Як переробити стару радянську стінку на сучасну – фото

Якщо вам у спадок від бабусі залишилась стара радянська стінка, то не варто її просто викидати. Вам допоможе реанімувати старі меблі реставрація власними руками. Як це зробити правильно та повна покрокова інструкція – в нашому матеріалі.

Звісно реставраційні роботи заберуть у вас трохи вільного часу, але реставрація вийде в рази дешевшою за купівлю нових меблів, повідомляє 24 канал.

Вас зацікавить: Реставрація старого стільця своїми руками: види та етапи робіт

Етапи переробки старої радянської стінки

Демонтаж

Перед початком роботи варто розібрати стінку на окремі елементи. Йдеться про усі дверцята та елементи, які легко розібрати. Проте, не варто розбирати сам каркас стінки. Також, якщо з’єднання занадто міцні – залиште як є.

Зняття старого покриття



Як один з варіантів реновації стінки / фото: Pinterest

Найчастіше стінки покриті звичайним деревним лаком. Найкращим способом його позбутись є ацетон. В деяких місцях доведеться вдатись до інструментів, щоб робота виглядала якісною.

Грунтування

Враховуючи вік шафи, грунтування буде обов'язковим етапом. Після того, як стілець підсохне, а запах ацетону вивітриться – купіть грунтову суміш та нанесіть тонкий шар на усі елементи стінки.

Монтаж



Найкраще перероблювати стінку під конкретний стиль / фото: Pinterest

Якщо грунт уже висох, то за допомогою наждачного паперу зробіть стінку повністю гладкою. Якщо ви переконались, що вас все влаштовує, зберіть деталі докупи.

Фарбування

На цьому етапі ви можете проявити власну творчість. Так, можна спробувати кардинально змінити колір меблі, додати нових елементів чи навіть залишити шафу в напіврозібраному вигляді.

Лак



Якщо стінка стоїть у вітальні, то можна залишити лише каркас / фото: Вся мебель

Вас зацікавить: Дизайнер створив диван зі старих речей від Balenciaga: фото

Так, раніше ви вже позбувались лаку, але якщо вам уже подобається ваша стара стінка – нанесіть на неї новий шар лаку. Таким чином ви зможете продовжити їй життя ще на багато років.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням