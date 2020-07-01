Більшість людей у світі мешкають або у квартирах або в приватних будинках. Тому не дивно, що багато часу ми проводимо в закритому приміщенні. Під час карантину, згідно з дослідженнями, люди в середньому проводять до 90% свого часу в закритому просторі. Саме тому важливо знати як зробити свою оселю здоровим середовищем.

Майже половина усіх респіраторних захворювань викликані або посилюються поганою якістю повітря у вашому будинку, пише Archdaily.

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Виявляється в нашому повсякденному оточенні є багато речей, які так чи інакше забруднюють повітря.

Що це за забруднювачі



Існує кілька джерел забруднення повітря в будинку / Фото Archdaily

Найбільш поширені у приміщеннях без кондиціонування або у вологих кімнатах є грибок та пліснява. Грибки часто поширюють спори, що потенційно можуть завдавати шкоди здоров'ю мешканців.



Повітря всередині завжди брудніше ніж зовні / Фото Archdaily

Інші типи забруднювачів – це одноклітинні живі організми, які живуть навколо нас, чи то на поверхнях, в повітрі чи у воді. Хоча більшість бактерій загалом безпечні, деякі види можуть бути шкідливими, особливо для мешканців зі слабким імунітетом.



Насамперед слід уникати підвищеної вологості / Фото Archdaily

Також не забувайте про віруси та CO2, які потрапляють всередину будинку з вулиці.

Як з ними боротись

Перед будівництвом житла або ремонтом слід продумати кілька параметрів, які допоможуть вам хоча б зменшити вплив забруднювачів на навколишнє середовище в будинку.

Правильна вентиляція, велика кількість природного світла, використання якісних будівельних матеріалів – ось ті чинники, які слід враховувати під час роботи над будь-яким проєктом.



Природне світло має позитивний вплив на середовище / Фото Archdaily

Ще одним надзвичайно важливим кроком буде контроль вологості. Цьому буде сприяти сухий будівельний та оздоблювальний матеріал, який також є хорошим кроком до забезпечення здоровим повітрям приміщень.

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Спеціалісти радять купувати матеріали, які мають маркування зеленого кольору або сертифіковані для здоров'я мешканців.