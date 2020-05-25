Як правильно використовувати зелений колір в інтер'єрі: фото будинку в Португалії

Дизайнерська студія OTTOTTO під час оновлення інтер'єру квартири в напівпідвальному приміщенні багатоповерхового старого будинку, виявила дві кам'яні стіни, які вирішили ніяк не облицьовувати. Дизайнери прагнули поєднати стіну XX століття з новою структурою та кольорами, серед яких головним став яскравий зелений.

Як це часто трапляється в містах Португалії, будинок є вузьким, довгим і має лише дві стіни з вікнами назовні, пише Archdaily.

Схоже: Інтер'єр в плоскому будинку: приклад комфортного помешкання в крихітному приміщенні

Завдання полягало у тому, щоб принести більше світла до темного приміщення. Велика кількість скла, зелена сталь та підлога разом з металевою сіткою на стінах дали оновленому будинку назву – GreenHouse.

Більшість будинків в центрі португальських міст отримують мало денного світла / фото: Archdaily

На першому поверсі розташовані вітальні на кожному кінці будинку (де дизайнери подбали про велику кількість вікон). В центрі розташували ванну кімнату, бо вона потребує найменше денного світла.

Нагорі розташовані спальні та домашній офіс, а над офісом – мансарда. Двері, плінтуси та вікна пофарбовані в чорний колір, а у вікнах помаранчеві штори надають приміщенню простору та кольору.

Помаранчевий та зелений гармонійно поєднались в дизайні будинку / фото: Archdaily

Зовні передню частину будинку зберегли недоторканою, а задню стіну облицювали оцинкованим гофрованим металом.

Читайте також: Лофт в інтер'єрі: приклад вдалого поєднання дерева та атмосфери горища – фото

Дивіться більше фото дизайну будинку з Португалії:

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням