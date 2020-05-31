Неподалік центру Монтевідео, столиці Уругваю, команда інженерів та дизайнерів серйозно попрацювала над перетворенням старого житлового будинку на 7 окремих квартир. Найважчим завданням було розділити будівлю на дві окремі частини.

Будівля була побудованою ще на початку XX століття, повідомляє Archdaily.

Вас може зацікавити: Надихнувшись вишивкою: в китайському шоурумі з'явився "переплетений" дизайн стелі – фото

Після поділу будинку на дві частини, всередині з'явився невеликий дворик, а половини будівлі з'єднали зовнішніми коридорами.



Раніше будинок розвалювався / Фото Archdaily

Всі квартири мають вихід на схід та захід. Більшість мешканців також отримали доступ до терас або балконів. На першому поверсі розташувались три квартири, а на верхньому – чотири двокімнатні помешкання.



Жива стіна прикріплена до однієї із опорних стін / Фото Archdaily

Внутрішній дворик наповнили великою кількістю зелені та світла. Дизайн екстер'єру та інтер'єру повністю білосніжний і лише сходи чорного кольору.

Більше: Не руйнувати, а відновлювати: оновлений дизайн сторічного будинку в Японії



Розробники прагнули зробити проєкт екологічним / Фото Archdaily

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням