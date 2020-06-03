Квартира розташована в будинку, який був побудований ще у 1950 році мав незручне планування. Дизайнери вирішили розширити житловий простір та оновити інтер'єр старої квартири. В результаті реновація більше схожа на незакінчений ремонт, що і було задумом творців проєкту.

В квартирі мешкає молода сімейна пара, пише Archdaily.

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Первісний план квартири складався з залу, який приводив до кухні та скромної вітальні. Ванна кімната розташовувалася в центрі поруч зі спальнею.



Кольори стін та підлоги контрастують зі стелею / Фото Archdaily

Після ремонту квартира тепер має два основні простори – загальний, куди входять розширена за рахунок лоджії кухня, їдальня та вітальня. Інший простір призначений для відпочинку та складається з однієї спальні.



Лоджія дала змогу перенести кухонні меблі під одну зі стін / Фото Archdaily

Стеля в квартирі облицьована деревом, а стіни гіпсокартоном. Найцікавіше, що гіпсокартон, це єдине облицювання. Таким чином ремонт в квартирі виглядає незавершеним.



Вхід в спальню зливається зі стіною / Фото Archdaily

Багато уваги дизайнери приділили меблям. В одному житловому просторі ви натрапите на білі столи і стільці та рожевий диван.

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Їдальню та вітальню вирішили поєднати / Фото Archdaily

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