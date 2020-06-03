Як розширити житловий простір в трьохкімнатній квартирі: фото стильного ремонту з Братислави
Квартира розташована в будинку, який був побудований ще у 1950 році мав незручне планування. Дизайнери вирішили розширити житловий простір та оновити інтер'єр старої квартири. В результаті реновація більше схожа на незакінчений ремонт, що і було задумом творців проєкту.
В квартирі мешкає молода сімейна пара, пише Archdaily.
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Первісний план квартири складався з залу, який приводив до кухні та скромної вітальні. Ванна кімната розташовувалася в центрі поруч зі спальнею.
Кольори стін та підлоги контрастують зі стелею / Фото Archdaily
Після ремонту квартира тепер має два основні простори – загальний, куди входять розширена за рахунок лоджії кухня, їдальня та вітальня. Інший простір призначений для відпочинку та складається з однієї спальні.
Лоджія дала змогу перенести кухонні меблі під одну зі стін / Фото Archdaily
Стеля в квартирі облицьована деревом, а стіни гіпсокартоном. Найцікавіше, що гіпсокартон, це єдине облицювання. Таким чином ремонт в квартирі виглядає незавершеним.
Вхід в спальню зливається зі стіною / Фото Archdaily
Багато уваги дизайнери приділили меблям. В одному житловому просторі ви натрапите на білі столи і стільці та рожевий диван.
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Їдальню та вітальню вирішили поєднати / Фото Archdaily
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