Американська дизайнерська студія представила проєкт реновації інтер'єру квартири в будинку у середмісті Нью-Йорка. Житло стало сучасним та комфортним, водночас не порушуючи цілісності старого "браунстоунівського" будинку.

Браунстоун – це архітектурний стиль, у якому будували характерні коричневі історичні будинки Нью-Йорка, повідомляє Archdaily.

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Шестиповерхова будівля не зазнала змін зовні, але всередині дизайнери попрацювали над створенням комфортного та сучасного помешкання.



Типовий квартал в історичній частині Нью-Йорка / Фото Archdaily

Кожна частина будинку ретельно продумана. Так, на другому поверсі, наприклад, розташовані кухня, офіс та вихід на задній двір із зоною для барбекю.

Кухня вирізняється чорним прилавком та шафами відрізняється від світлих відтінків традиційної студії. Щоб доповнити темну атмосферу, білі панелі та вироби з деревини тут внесли легкість у простір.



Кухня тут повністю чорна / Фото Archdaily

Третій поверх присвячений соціальним зонам – таким, як бар, їдальня, та вітальня для відвідин. Оскільки неможливо було змінити історичний фронтальний фасад, архітектори вирішили змінити задню стіну і встановили тут нове широке вікно, що з'єднує перший та другий поверх.

Спальні, тренажерний зал, кімната для телевізорів, кімната для відпочинку та інші простори були розміщені на верхніх поверхах.



Басейн у підвалі – родзинка помешкання / Фото Archdaily

Декор має нейтральні відтінки, контрастні темному фасаду. Дубові підлоги верхніх рівнів приносять м'якість, а вапняк у теплих відтінках, тканини та меблі в земляних тонах тонко нагадують природні кольори Близького Сходу – батьківщину господаря.

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Родзинкою проєкту є критий басейн, який розміщений у цокольному поверсі.

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