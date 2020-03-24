Як креативно вирішити проблему малої квартири: приклад з Лондона – фото

Дизайнерська студія Intervention Architecture реорганізувала квартиру в Лондоні за допомогою багатофункціональних меблів, які дозволили зробити з помешкання танцювальну студію.

Власниця квартири займається балетними танцями, пише Dezeen.

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Статичною лишається лише книжкова полиця / фото: Dezeen

Житло є дуже тісним, та не дозволяє практикувати танці вдома. Домашня практика стала можливою завдяки багатофункціональним меблям, які трансформуються в залежності від потреб власника.



Так виглядає вітальня / фото: Dezeen

Клієнтка – молода танцюристка, для якої енергія та динамізм були чимось, що вона дійсно хотіла бачити в ергономіці дизайну студії, тож ми максимально збільшили компактний макет і втілили його в життя,

– розповіли в дизайнерській студії.



Та ж кімната у ролі столової / фото: Dezeen

Вітальня має дві лавки та книжкову полицю за замовчуванням. При потребі в кімнаті з'являється обідній стіл, а перед сном вітальня перетворюється на спальню.



При потребі в кімнаті з'являється ліжко / фото: Dezeen

Також квартира з легкістю перетворюється на танцювальний зал.

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Специфіка приміщення не дозволяла використовувати паркет чи ламінат в ролі підлогового покриття, проте в компанії цю заборону обійшли за допомогою простого сірого лінолеуму.



Самостійні кімнати в квартирі це кухня та ванна / фото: Dezeen

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