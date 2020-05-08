24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Як облаштувати сучасну кухню в старому будинку: приклад Лондона – фото

- Читать новость на русском
Бромлі – район, в якому багато будинків вікторіанської епохи
Бромлі – район, в якому багато будинків вікторіанської епохи / Archdaily

Студія Minifie Architects представила своє доповнення до будинку вікторіанської епохи в Лондонському районі Бромлі. Дизайнери вирішили не перероблювати теперішню кухню, а зробити сучасну прибудову.

З самого початку бачення полягало у перетворенні звичайного кухонного плану на щось більш просторе, корисне та красиве, пише Archdaily.

Вас може зацікавити: Кухня в стилі модерн: особливості оформлення, кольори та освітлення в інтер'єрі – фото

Нова кімната має великі панорамні вікна з видом на сад. Всередині дизайнери зіграли на поєднанні класичного білого та модного у 2020 році синього кольору. Зовні прибудова облицьована цинком, а інтер'єр – деревиною.


Класичний синій – колір 2020 року / фото: Archdaily

Це місце, де клієнт може почувати себе комфортно та безпечно, це функціональне місце,
– розповів представник дизайнерської студії.

Читайте також: Королівство сірого: дизайнери розробили інтер'єр кухні з цілковитого мармуру – фото

Дивіться більше фото кухні:

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Ідеї для дому Ремонт Дизайн Ідеї для інтер'єру Декор і дім
blog_ava
Стиль лофт та блакитні сходи: пара дизайнерів креативно оновила власний таунхаус – фото
5 травня