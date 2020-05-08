Як облаштувати сучасну кухню в старому будинку: приклад Лондона – фото

Студія Minifie Architects представила своє доповнення до будинку вікторіанської епохи в Лондонському районі Бромлі. Дизайнери вирішили не перероблювати теперішню кухню, а зробити сучасну прибудову.

З самого початку бачення полягало у перетворенні звичайного кухонного плану на щось більш просторе, корисне та красиве, пише Archdaily.

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Нова кімната має великі панорамні вікна з видом на сад. Всередині дизайнери зіграли на поєднанні класичного білого та модного у 2020 році синього кольору. Зовні прибудова облицьована цинком, а інтер'єр – деревиною.



Класичний синій – колір 2020 року / фото: Archdaily

Це місце, де клієнт може почувати себе комфортно та безпечно, це функціональне місце,

– розповів представник дизайнерської студії.

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