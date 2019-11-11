Як поклеїти шпалери самостійно: що для цього знадобиться

Шпалери є одним з найпростіших матеріалів для оздоблення стін вітальні, спальні чи дитячої кімнати. Проте не всі знають про тонкощі такої роботи.

Якщо вас лякає ціна від кваліфікованого майстра, то можете сміливо купувати рулони та приступати до роботи, поклавшись на власні сили.

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Що потрібно врахувати перед клеєнням шпалер?

Скільки треба шпалер?



Вам допоможуть нескладні математичні розрахунки / фото: Ваш інтер'єр

виміряйте ширину та довжину кожної стіни, яку ви плануєте обклеїти. Перемножте отримані цифри;

відніміть площу вікон, дверей та інших отворів. Порахуйте різницю між загальною площею, та площею отворів;

щоб визначити кількість необхідних рулонів шпалер шириною до 55 сантиметрів, діліть площу на 5. Якщо ви придбали шпалери шириною до 100 сантиметрів, поділіть на 10.

Як підготувати стіни до роботи?

Клеїти шпалери потрібно на "чисту" стіну. Проте під час ремонту "чистих" стін не буває.

пористі стіни – якщо стіна дірява чи має пошкодження, то її необхідно вирівняти. Роблять це за допомогою шпаклівки;

фарбовані стіни – в такому випадку потрібно видалити шар фарби. Інколи це можна зробити за допомогою води, в гіршому випадку доведеться вправлятись з долотом;

старі шпалери – приготуйте відро з теплою водою. Шпалери самі відстануть від стіни, якщо їх намочити.

Інструменти для роботи



Доведеться закупитись інструментами / фото: Ваш інтер'єр

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Окрім шпалер знадобиться ще кілька підручних засобів:

будь-яке пластикове відро або інша господарська тара місткістю не менше 5 літрів;

кисть або валик, найкраще на довгій ручці;

канцелярський ніж або ножиці для обрізки шпалер;

сірий олівець, маркер або червона масляна пастель, щоб ставити позначки;

щоб не поклеїти шпалери косо, рекомендується розмітити стіни на рівні сектори, використовуючи противагу з ниткою;

рулетка;

драбина, стійкий стіл, пара табуреток. Для зручного доступу до стелі;

широкий шпалерний стіл, також варто постелити на підлогу папір;

для розгладження шпалер можна використовувати м’який валик або ганчірку.

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