Як правильно облаштувати житловий простір під час карантину: поради

Під час карантину українців закликають залишатись вдома. Після кількох днів проведених у власному помешканні легко помітити недоліки його інтер'єру. Якщо у вас стабільно поганий настрій, то задуматись над усуненням дрібних проблем, які часто присутні в українських квартирах. Як це зробити – читайте в нашому матеріалі.

Найчастіше проблемою є звичайні побутові дрібниці, які легко усунути.

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Дієві поради як організувати житловий простір

Симетрія та гармонія



В кожному з нас живе перфекціоніст / фото: Poradu

Зверніть увагу на вішаки, розташування пачок з крупами на кухні чи шампунів у ванній. Спробуйте посортувати їх за кольорами чи типами. Замініть лампи у світильнику, та зберігайте симетрію в дрібницях декору.

Коробки



Органайзером речей може бути і звичайна коробка / фото: Unsplash

Якщо ви багато сидите вдома, то часто "обростаєте" різними дрібницями, які лише біситимуть. Для цього варто завести спеціальні коробочки з відділеннями, куди зручно скласти предмети першої необхідності, щоб знову не діставати їх з полиць шаф чи комодів.

Дроти

Заплутані дроти від техніки часто стають подразником для усіх мешканців будинку. Вони псують враження від кімнати і слугують місцем скупчення пилу. Проте така проблема легко вирішується за допомогою "біндера" або офісного затискача.

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Можна купити шафу, але не можна купити порядок



Безлад у шафі може бути причиною незадоволення власним помешканням / фото: Unsplash

Серйозні зміни в житті можуть настати, якщо правильно організувати розташування речей у шафі. Для збереження порядку на полиці мають бути одна-дві речі, які потрібні вам щодня: ключі й зарядка – у коридорі, зубна щітка і паста – у ванній.

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