Зонування приміщення: 6 способів як візуально розділити квартиру – фото

Функціональність, хороша вентиляція та комфортне освітлення – сьогодні цих чинників недостатньо для облаштування комфортного житлового простору. В умовах обмеженого простору важливим є його поділ на окремі зони. Які способи зонування приміщення є найефективнішими – читайте в нашому матеріалі.

Оглядачі видання Archdaily виділили 6 способів.

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Зонування перегородками та стінами часто є затратним та не дає бажаного ефекту.

6 способів зонування житлового приміщення

Обробка стін



Навіть в опорних стінах робити отвори дозволяється / фото: Archdaily

Якщо у вашій квартирі все ж багато стін, а знести їх неможливо або вимагає значних ресурсів, то дизайнери радять зробити отвори. Так, вирізи в стінах, які заважають дадуть відчуття спільності з сусідньою кімнатою та оптимізують циркуляцію повітря.

Рівні



Чітке розділення висотою підлоги допоможе розділити простір / фото: Archdaily

Ще одним ефективним способом візуального зонування, скажімо кухні та вітальні, стане зміна рівнів підлоги. Вища підлога також збільшить рівень шумоізоляції.

Найкращим варіантом є підвищити рівень підлоги на кухні. Проте в такому випадку не варто застосовувати підвісні стелі.

Підлогове покриття



Чергувати покриття є обов'язковим в інтер'єрі будинку / фото: Archdaily

Якщо неможливо підняти рівень кімнати, то обов'язково варто відділити кімнати підлоговим покриттям. Дизайнери радять вибрати темніші кольори для кухні чи ванни, але натомість світліші для спальні або вітальні.

Також подумайте про чергування матеріалів для підлоги. Вітальня та спальня краще виглядатиме з ламінатом або паркетом на підлозі. На кухні використовуйте керамічну плитку.

Кольори



Кольори розділені чітким поділом / фото: Archdaily

Пофарбувати усю квартиру-студію в один колір буде поганим рішенням. Не забувайте, що візуально найкраще робочі зони від зон відпочинку відділяються за допомогою кольору стін, стель чи підлог.

Меблі



Меблі кухні та вітальні повинні відрізнятись / фото: Archdaily

Очевидно, що кухонні меблі відрізнятимуться від фурнітуру у вітальні, але навіть зони в одній кімнаті варто відділяти, використовуючи різні види меблів. Найкраще буде розділити кімнату за чіткими пропорціями.

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Легкі перегородки



Таку перегородку легко перенести за необхідності / фото: Archdaily

Якщо вам таки бракує приватності у великому просторі, то можна використати стильні дерев'яні панелі або шторки. Демонтаж таких перегородок не завдасть особливих клопотів.

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