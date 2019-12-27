Як розмістити меблі в квартирі: корисні поради архітектора

Не всі вміють вправно розмістити меблі у квартирі, аби все було на своїх місцях та виглядало красиво. Куди поставити шафу, диван і телевізор, щоб не натикатися на них у темряві – читайте у нашому матеріалі.

Цікаві та корисні поради озвучив архітектор та автор блогу "Щоденник архітектора" Руслан Кірнічанський виданню The Village.

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Приберіть зайве

Викиньте непотрібні меблі, щоб квартира не була схожа на склад чи магазин. Це особливо важливо зробити у однокімнатних квартирах чи маленьких приміщеннях, де кожен предмет повинен бути красивим і функціональним.

Виміряйте ширину проходів

Для початку перестановки чи розміщення меблів варто намалювати план та виміряти довжину і ширину проходів. До того ж, обов’язково зробіть запас у 70-90 сантиметрів між великими меблями і між меблями та стіною.

Важливо, щоб інші меблі не блокували дверці шафи. На плані схематично покажіть, як вони будуть відчинятися та згідно з цим корегуйте розміщення. Також зверніть увагу, щоб не було різких розворотів і нічого не заважало у проході. Це допоможе вам зекономите час на переміщення величезної шафи або дивана.



Подумайте наперед, куди поставити велику шафу чи диван / Фото derysh

Не ставте меблі вздовж стін

Тут можна не боятися сміливих рішень. Так, завдяки стелажу, що ділить кімнату на дві частини, можна організувати зручну робочу зону, а зона спальні, до прикладу, стане більш камерна. Це буде актуально для однокімнатних квартир або квартир-студій.

Згрупуйте предмети за призначенням

Поділіть меблі за взаємозв’язком: наприклад, біля дивана логічно буде поставити журнальний столик, а біля книжкових полиць – крісло і торшер для читання. Це дасть можливість організувати повноцінний та комфортний простір. І все буде під рукою.



Біля книжкових полиць ставте дивани чи крісла / Фото polki

Відсуньте телевізор від вікна

Щоб уникнути сонячних відблисків, екран краще розміщувати подалі від вікна. Окрім того, телевізор перед вікном погано впливатиме на гостроту зору: світло з вікна яскравіше за телевізор, тому очі швидше втомлюватимуться. Тут можуть допомогти лише щільні штори, які повністю заблокують сонячне світло.

Закріпіть високі комоди та шафи

Виробники завжди нагадують, що габаритні меблі потрібно надійно кріпити до стін, аби випадково не перекинути їх (особливо це потрібно зробити, якщо у вас є діти, які люблять залазити на ящики та ховатися у шафах).

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