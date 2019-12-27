Як розмістити меблі в квартирі: корисні поради архітектора
Не всі вміють вправно розмістити меблі у квартирі, аби все було на своїх місцях та виглядало красиво. Куди поставити шафу, диван і телевізор, щоб не натикатися на них у темряві – читайте у нашому матеріалі.
Цікаві та корисні поради озвучив архітектор та автор блогу "Щоденник архітектора" Руслан Кірнічанський виданню The Village.
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- Приберіть зайве
Викиньте непотрібні меблі, щоб квартира не була схожа на склад чи магазин. Це особливо важливо зробити у однокімнатних квартирах чи маленьких приміщеннях, де кожен предмет повинен бути красивим і функціональним.
- Виміряйте ширину проходів
Для початку перестановки чи розміщення меблів варто намалювати план та виміряти довжину і ширину проходів. До того ж, обов’язково зробіть запас у 70-90 сантиметрів між великими меблями і між меблями та стіною.
Важливо, щоб інші меблі не блокували дверці шафи. На плані схематично покажіть, як вони будуть відчинятися та згідно з цим корегуйте розміщення. Також зверніть увагу, щоб не було різких розворотів і нічого не заважало у проході. Це допоможе вам зекономите час на переміщення величезної шафи або дивана.
Подумайте наперед, куди поставити велику шафу чи диван / Фото derysh
- Не ставте меблі вздовж стін
Тут можна не боятися сміливих рішень. Так, завдяки стелажу, що ділить кімнату на дві частини, можна організувати зручну робочу зону, а зона спальні, до прикладу, стане більш камерна. Це буде актуально для однокімнатних квартир або квартир-студій.
- Згрупуйте предмети за призначенням
Поділіть меблі за взаємозв’язком: наприклад, біля дивана логічно буде поставити журнальний столик, а біля книжкових полиць – крісло і торшер для читання. Це дасть можливість організувати повноцінний та комфортний простір. І все буде під рукою.
Біля книжкових полиць ставте дивани чи крісла / Фото polki
- Відсуньте телевізор від вікна
Щоб уникнути сонячних відблисків, екран краще розміщувати подалі від вікна. Окрім того, телевізор перед вікном погано впливатиме на гостроту зору: світло з вікна яскравіше за телевізор, тому очі швидше втомлюватимуться. Тут можуть допомогти лише щільні штори, які повністю заблокують сонячне світло.
- Закріпіть високі комоди та шафи
Виробники завжди нагадують, що габаритні меблі потрібно надійно кріпити до стін, аби випадково не перекинути їх (особливо це потрібно зробити, якщо у вас є діти, які люблять залазити на ящики та ховатися у шафах).
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