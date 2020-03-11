Як створити дитячу кухню з картонних коробок: покрокова інструкція – фото

Ідея зробити дитячу кухню та водночас позбутись картонних коробок звучить як хороше рішення. Особливо, якщо ваші діти постійно хочуть допомогти вам готувати, а в підвалі накопичились коробки. Як створити дитячу кухню з картонних коробок – читайте в нашому матеріалі.

Спочатку оцініть кількість коробок та виберіть кімнату, де планується облаштування дитячої кухні. Найкращим варіантом буде знайти куток на справжній кухні.

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Покрокова інструкція створення дитячої кухні з картонних коробок

Підготовка



Головне, щоб дитяча кухня не заважала роботі на справжній / фото: Так просто

Якщо коробки готові, а вільний куток пустує, то варто скласти приблизне уявлення як розташовуватимуться меблі на дитячій кухні. Подумайте як облаштувати робочі поверхні, плиту та раковину. Пам'ятайте, що малюк хотітиме кімнату, яка нагадуватиме вашу кухню.

Початок роботи



Маленька духовка теж повинна відкриватись / фото: Так просто

Розкладіть "меблі" на свої місця, подивіться як краще розкласти "меблі". Оцініть де ви недопрацювали та що варто виправити. Тоді позначте маркером місця, де треба зробити розрізи та повирізайте.

Завершення



Також можна спробувати обклеїти коробки кольоровим папером / фото: Так просто

Якщо результат вже виглядає дуже правдоподібно, то наступним кроком буде фарбування поверхонь в ті кольори, які домінують на справжній кухні. Також можна купити спеціальну плівку, яка лише додасть кімнатці справжності.

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Елементи



Чим більше дрібниць на кухні передбачено, тим вона правдоподібніше виглядає / фото: Так просто

Кухонна раковина може складатись з невеличкої металевої миски. Змішувач крана можна зробити з розпилювача рідкого мила. Подумайте також і про маленький посуд та столові прилади для імпровізованої кухні.

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