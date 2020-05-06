Як у фільмах Девіда Лінча: фото типового офісного інтер'єру у США

Стокгольмська дизайнерська студія Halleroed створила парні килимові підлоги, підвісні стелі та обшивку деревом для офісу в Нью-Йорку, що нагадує фільм про Девіда Лінча. Офіс призначений для компанії, яка займає 17 поверхів будинку на Мангеттені.

Проєкт, що займає 1600 квадратних метрів. Розробка полягала в облаштуванні рецепції, приватних кабінетів, кімнати правління та комунальної зони, пише Dezeen.

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Облицювання більшості стін – це панелі з дерева Макоре, яке росте в центральній та західній Африці, в той час як підлоги в офісі або бетонні або сині чи кремові.



Підлоги в офісі контрастують зі стінами / фото: Dezeen

Загалом дизайн створений за мотивами фільмів американського режисера Девіда Лінча, потужні композиції якого майже сюрреалістичні.



Блакитний стіл також стоїть у ванні / фото: Dezeen

Стіл з кобальтовим синім блиском став родзинкою рецепції з відповідним світильником на стелі.



Меблі теж виготовлені з дерева Макоре / фото: Dezeen

Ванні кімнати в офісі обладнані емальованою раковиною та мармуровими підлогами з коричневими та білими кольорами.

Контраст між сирим, промисловим простором та вишуканими частинами шліфованого облицювання посилює контрастний характер інтер'єру,

– розповів один із представників архітектурної компанії.



Меблі в офісі мають строгу форму / фото: Dezeen

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Менші офіси та кімнати створюються по всьому периметру скляними стінами і металевими швами, лакованою синьою фарбою з блиском.