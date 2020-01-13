Як змінити колір дверей своїми руками – покрокова інструкція

Під час косметичного ремонту варто задуматись над відновленням і старих міжкімнатних дверей. Часто грошей на купівлю нового полотна немає, але для справжнього ремонту звичайного фарбування стін та стелі замало. Як змінити колір дверей крок за кроком – читайте у нашому матеріалі.

Реанімувати старенькі двері під силу кожному – треба тільки виділити трохи часу.

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Покрокова інструкція для зміни кольору дверей

Очищення



Двері треба спочатку демонтувати / фото: Двери Нева

Фарбування дверей з масиву чи сосни повинно починатись з очищення полотна від старої фарби. Для цього треба зняти полотно з петель, а також демонтувати ручку та замки. Тоді, за допомогою будівельного фена акуратно видалити стару фарбу.

Не намагайтесь чистити двері за допомогою ацетону чи гострих предметів – існує імовірність серйозно пошкодити полотно.

Підготовка

Після очищення двері треба перевірити на наявність тріщин або пошкоджень. Якщо полотно має нерівності, то використайте спеціальну шпаклівку для заповнення недоліків.

Також можна спробувати вирівняти неглибокі западини шліфувальною машинкою. Головне – отримати максимально рівну та чисту поверхню перед початком фарбування.

Захист



Якщо двері виготовленні із суцільного дерева – можна пропустити цей етап / фото: YesHouse

Якщо двері мають скляні чи металеві елементи, які демонтувати неможливо, то їх треба заклеїти малярним скотчем. Такий спосіб допоможе вам впевненіше працювати з фарбою, а після закінчення фарбування його можна легко зняти.

Фарбування

Для роботи з фарбою вам знадобляться пензлик та валик з велюровим ворсом. Фарбувати полотно треба двічі. Також можна сміливо використовувати розпилювачі. Після фарбування можна додатково обробити двері лаком.

Якщо ви збираєтесь лише лакувати двері, то поверхню теж обробляти треба двічі. Після нанесення першого шару фарби або лаку може виникнути потреба у повторному шліфуванні. Пам’ятайте – перед фінальним фарбуванням полотно повинне бути ідеальним.

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Висушування



Якщо двері стоятимуть на протязі, то є імовірність нерівномірного висихання покриття / фото: Booking

Не варто штучно прискорювати процес висихання лаку або фарби. Поставити вологе полотно треба в сухе затемнене приміщення кімнатної температури. Лише після повного висихання двері можна повернути на попереднє місце.

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