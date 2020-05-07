Як зробити бюджетний ремонт в маленькій ванній кімнаті: практичні поради

Ремонт у ванній справа клопітка та потребує значних капіталовкладень – саме такий міф панує серед українців. Адже завжди існують різні варіанти ремонту на будь-який гаманець, особливо, якщо у вас крихітна ванна. Втім, навіть бюджетний варіант може виглядати стильно та сучасно.

Головний секрет у правильному виборі матеріалів та виконанні більшості робіт самостійно, повідомляє Дизайн 24.

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Кожен дизайнерський проєкт можна обіграти на власний лад, та використати простіші в монтажі та дешевші матеріали.

Як зекономити під час ремонту маленької ванни

Вибирайте вітчизняних виробників



Українські виробники часом не поступаються у якості / фото: Budmaster

Якщо професійні дизайнери зазвичай радять європейські бренди матеріалів, то одним з варіантів економії буде використання продукції вітчизняних виробників. Українські бренди дешевші та часто не поступаються якістю закордонним.

Плануйте витрати

Найпростішим варіантом буде приїхати до першого ж будівельного гіпермаркету по дорозі. Проте, якщо у вас обмежений бюджет, то варто присвятити час на порівняння цін. Так, іноді матеріали у фізичних магазинах дорожчі за віртуальні, а часом навпаки.

Долучіться до ремонту власноруч



Демонтаж можна зробити власноруч / фото: Architectureblog

Близько половини усіх витрат на ремонт ідуть на оплату праці робітників. Проте демонтаж старої плитки чи, наприклад, фарбування стін можна зробити і без професійних навичок.

Бюджетний варіант облицювання стін

Використовуйте бюджетні матеріали

акрилова фарба;

панелі ПВХ;

недорога керамічна плитка.



Кахель часто обходиться дешевше за плитку / фото: Vencon

Найкращим варіантом буде використання плитки, адже вона витримує температурні перепади та добре протистоїть розвитку грибка. Проте найпростішим варіантом буде фарбування стін, адже з цим впоратись може кожен.

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Бюджетний варіант облицювання підлоги та стелі

Якщо не враховувати керамічну плитку, то непоганим варіантом для підлоги буде ленолеум та недорогий кахель.

Для стелі популярним та водночас бюджетним варіантом буде використання емульсованої водостійкої фарби.

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