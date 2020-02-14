Як зробити декоративний камін з гіпсокартону своїми руками: особливості та покрокова інструкція

В багатоквартирних будинках зазвичай не можна встановлювати каміни. Причин для цього багато, проте не варто впадати у відчай. Адже створити затишну атмосферу за допомогою каміну можна використавши технологію декоративного аналога. Як зробити декоративний камін з гіпсокартону своїми руками, які його особливості, а також покрокова інструкція монтажу – у нашому матеріалі.

Декоративні каміни не потребують витяжки та є набагато безпечнішими за класичні варіанти.

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Особливості декоративних камінів

для встановлення не потрібні спеціальні документи;

варіативність форми каміну;

безпека та багатофункціональність;

дозволяє зекономити гроші у порівнянні зі звичайними камінами.

Покрокова інструкція встановлення

Монтаж каркасу



Камін повинен складатися з металевого "кістяка" / фото: Josri

Спочатку потрібно встановити основну частину порталу – каркас. Для того щоб основа була рівною, нанесіть на стіну розмітку. Не забувайте, що лінії перетину повинні утворювати прямий кут без перекосів. Якщо ви хочете замаскувати декоративний камін під справжній і робитимете фальшивий димохід, то будувати конструкцію треба знизу вгору.

Спочатку встановлюються паралельні профілі на стіні. Кріпляться вони за допомогою дюбелів та саморізів. Тоді до основних профілів кріпляться решта, які і формуватимуть форму каміна.

Обшивка



Гіпсокартон легко ріжеться звичайним ножем / фото: R-Kamin

Якщо каркас готовий, його можна "зашивати" гіпсокартонними плитами. Для цього озбройтесь лінійкою або водяним рівнем, а також будівельним ножем. Пам'ятайте, що від точності вимірів залежать форма каміну.

Деталі фіксуються на металевому каркасі спеціальними шурупами. Візьміть до уваги, що їхні шапки не можуть виступати, тому їх треба трохи втопити.

Шпаклівка

Якщо каркас вже готовий, саме час обробляти стики. Акуратно надріжте краї, а тоді готовою сумішшю шпаклівки заповніть всі виїмки. Після того, як камін висохне, за допомогою наждачного паперу, зробіть поверхню гладенькою.

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Облицювання



Готових варіантів є безліч / фото: Pinterest

Обробити готовий камін можна багатьма матеріалами. Можете просто пофарбувати результат, поклеїти шпалери або використати декоративну цеглу. Ще одним варіантом є керамічна плитка. Особливою популярністю останнім часом користується також декоративна шпаклівка.

Щоб надати каміну презентабельності – використовуйте деталі. Так, полички, дерев'яні або декоративні елементи – прекрасно доповнять зовнішній вигляд порталу.

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