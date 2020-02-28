Як зробити стильний журнальний столик із старого вікна – інструкція

З поширенням металопластикових вікон, старі часто просто викидають на смітник. Проте зі старого скла завжди можна зробити справжній шедевр, для цього виділіть трохи часу та озбройтеся інструментами. Як зробити журнальний столик із старого вікна – читайте в нашому матеріалі.

Для втілення ідеї в життя, варто також докупити кілька метрів світлодіодної стрічки, двосторонній скотч та клей.

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Як зробити журнальний столик із старого вікна

Підготовка скла



Скло повинне бути якомога чистішим / фото: Так просто

Для початку треба очистити скло від пилу та сміття. Важливо почати роботу якісно – в такому випадку стіл може вийти рівним та красивим.

Пізніше обробіть поверхню з двох боків мильним розчином, після чого обережно наклейте дзеркальну плівку та за допомогою шпателя вирівняйте поверхню.

Плівка



Купіть спеціальну "дзеркальну плівку" / фото: Так просто

Обріжте зайву плівку та витріть готову поверхню від мильного розчину. Зробіть те саме з другим склом.

Формування каналів

Сформуйте кути та приклейте по боках канали з кабелю. А тоді обклейте боки двостороннім скотчем.

Світлодіодна підсвітка



Світлодіодна стрічка повинна бути повернута в середину / фото: Так просто

З внутрішнього боку готового прямокутника приклейте світлодіодну стрічку (провід заховайте в готові канали), також з нижньої сторони скла залиште отвір для виходу проводу.

Завершення роботи зі склом

За допомогою двостороннього скотчу зробіть "бутерброд" з двох готових дзеркал, та перевірте чи стрічка працюватиме.

Каркас

Можна купити готовий каркас або зробити його з підручних матеріалів. Головне перед початком роботи виміряйте довжину та ширину скла. Отвір повинен бути на один сантиметр ширшим за "бутерброд".

Монтаж скла



Ряд світлодіодів створюватимуть ефект безкінечності / фото: Так просто

За допомогою будівельного клею, посадіть "бутерброд" в отвір готового каркасу та дайте йому висохнути.

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Під'єднання



Проблем із підключенням не має виникнути / фото: Так просто

Під'єднайте стіл до розетки та милуйтесь безкінечністю. Його мінусом буде залежність від розетки, тому переміщення стола по кімнаті буде обмежуватись довжиною проводу.

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