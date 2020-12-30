Штори для кухні - як не помилитися у виборі та які є варіанти

Якщо ви уже знаєте який дизайн вибрати для кухні, то останнім штрихом повинні стати штори. Як відомо, саме добре підібрані штори здатні серйозно змінити інетр’єр кімнати. Про те як не помилитися у виборі та які взагалі існують варіанти штор – читайте у нашому матеріалі.

Кімната з "голим" вікном здається нежитловою і навіть порожньою. Водночас, якщо неправильно підібрати штори, то можна знищити дизайнерський задум.

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Які варіанти штор підходять для кухні

римські штори;

класичні штори;

рулонні штори;

французькі штори;

австрійські штори;

японські панелі.

Критерії для вибору штор на кухню

Практичність



Класичні прямі штори ніколи не вийдуть з моди / фото: Все о шторах

Окрім естетичності варто взяти до уваги властивості тканин, які не будуть вбирати запахи та мають високу вогнестійкість.

Функціональність



Нічого не повинно заважати відкриванню штор / фото: Все о шторах

Штори, особливо на кухні, мають зручно закриватися і відкриватися. Також вони повинні добре пропускати повітря і світло, але при цьому захищати простір приміщення від сторонніх поглядів з вулиці.

Що варто врахувати при виборі штор

Важкі штори



Класичні важкі штори не завжди актуальні / фото: Все о шторах

Якщо ваша кухня простора та світла, то важкі і довгі штори справді можуть підійти. Проте якщо кімната тісна, то такі штори зроблять її ще тіснішою – принаймні візуально.

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Тканина

Легкі та світлі матеріали найкраще підходять для виготовлення штор на кухню. Найпопулярнішою сировиною лишаються органза, льон, вуаль і навіть мереживо.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням