Як обрати умивальник у маленьку ванну: види та корисні поради
Іноді вибір умивальника перетворюється на справжній квест, особливо якщо простір у ванній кімнаті обмежений. Саме тому увагу варто звертати на зручну та функціональну сантехніку. Які види умивальників пропонує ринок, та як правильно обрати умивальник – читайте в нашому матеріалі.
Найбільше місця в інтер’єрі кімнати займає душова кабіна або ванна, унітаз та умивальник.
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Поради щодо вибору умивальника
Умивальник повинен бути
Як би вам не хотілось заощадити місце – відмовлятись від умивальника не можна в будь-якому випадку. "Підріжте" довжину чаші та раковини, але не кардинально. Ширина умивальника повинна бути понад 32 сантиметрів. В іншому випадку навіть після миття рук доведеться мити ще й підлогу.
Кутові умивальник дозволять зекономити місце / фото: Stroyploshadka
Не варто ігнорувати кутові моделі – вони допоможуть заощадити місце. Проте не купуйте універсальні умивальники. Треба зробити якомога точніші виміри перед купівлею. Особливо якщо вам подобаються прямокутні або квадратні моделі – є імовірність, що кути банально не помістяться.
Зверніть увагу на підвісні раковини. Такі умивальники кріпляться на стіну, не займають багато місця, а також за ними легко доглядати.
Підвісні моделі економлять місце / фото: Ceramamarket
Встановлюючи умивальник, візьміть до уваги ріст членів родини. Стандартна висота – 85 сантиметрів від підлоги.
Які види матеріалів для умивальників існують
Експерти радять використовувати класичні керамічні або металеві умивальники. Скляні та кам’яні моделі важкі, а також занадто громіздкі для маленьких кімнат.
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Також розгляньте можливість купівлі раковини відразу з тумбою. Вона не тільки вирішить питання, куди складати рушники, косметичні та мийні засоби, а й позбавить вас необхідності купувати пенал або шафу, які в маленьких ванних кімнатах ставити просто нікуди.
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