Дизайнерська студія Arthur Casas розробила дизайн для ресторану в Маямі-Біч. Весь інтер'єр закладу облицьований деревом, але виготовляли його за японською столярною технологією, адже в меню переважає японська кухня.

Власники ресторану, який одночасно є коктейль-баром, є прихильниками японського дизайну, повідомляє Archdaily.

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За словами дизайнерів, цю технологію використовували для того, щоб викликати здивування у відвідувачів. Зокрема, японська столярна справа передбачає створення дерев'яних конструкцій зі складних стиків без використання клею чи металевих опор.



Дерев'яні конструкції повністю покривають поверхню стін у закладі / Фото Archdaily

Так, форми меблів суші-бару тут контрастують з лініями стіни, та низькою стелею, щоб досягти візуальної рівноваги та гармонії.



Усі з'єднані зроблені без клею чи цвяхів / Фото Archdaily

Світлий дубовий тон поєднується з сірими та бронзовими відтінками стін.



Сам заклад є невеличким / Фото Archdaily

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Складність деревообробки дала можливість створювати світлові та тіньові ефекти для досягнення комфортної атмосфери у всьому ресторані, одночасно досягаючи краси за рахунок використання світла.

Дивіться більше фото закладу в Маямі-Біч: