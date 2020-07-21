Архітектурна студія Fraher & Findlay допомогла сімейній парі розширити власний будинок, добудувавши невеличку прибудову. В додатковій кімнаті власники захотіли оформити інтер'єр у японському стилі. Будинок та внутрішній двір тут стояли занедбаними протягом років.

Новий проєкт назвали Tsubo House, пише Dezeen.

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Старий будинок був побудований у вікторіанську епоху Лондона і протягом багатьох років виглядав пошарпаним. Нинішні власники затіяли капітальний ремонт та невеличку добудову на задньому дворі.



Дерева у внутрішньому дворику є популярними серед японців / Фото Dezeen

Прибудова має крихітні розміри та дорівнює "одному цуба" – це японська одиниця вимірювання площі, що дорівнює приблизно 3,3 квадратних метрів (площа складених разом двох татамі).



В японському стилі оформлений також внутрішній дворик / Фото Dezeen

По центру внутрішнього дворика розташована невеличка галькова галявина з деревцем. Вздовж переходу між основним будинком і прибудовою розмістили горшкові рослини, в той час як альпіністські рослини також обвивають його задню стінку.



Прибудова поєднана безпосередньо з будинком / Фото Dezeen

Прибудова виконує функцію кухні та обідньої зони. Новий будиночок має чорний металевий фасад та зелений дах. Архітектурна студія пояснила, що дивлячись з дитячої кімнати вниз, прибудова виглядатиме так, ніби вона одягнута у "волохату шапочку".

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Дитяча кімната оформлена у пастельних кольорах / Фото Dezeen

В самому будинку кожна кімната оформлена у різноманітних стилях. Зокрема стеля в дитячій кімнаті схожа на зоряне небо.