Японський стиль в інтер'єрі: практичні поради щодо оформлення – фото

Далекосхідні віяння в дизайні інтер'єру найчастіше уособлює собою японський стиль. Легкість, мінімалізм, простота – це все про спосіб життя японців, а також мотиви, які домінують у їхньому способі облаштування житла. Які особливості японського стилю в інтер'єрі, кольори, матеріали та освітлення використовуються згідно з тамтешнім уявленням – читайте в нашому матеріалі.

Легкість, з якою японці досягають ефекту гармонії, злиття з природою в житловому просторі, до якого вони доторкнулися, приваблює увесь західний світ.

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Які особливості японського стилю в інтер'єрі

Кольори



Червоний – один із стрижневих кольорів стилю / фото: Інтер'єр

Сучасні інтер'єри кімнат в японському стилі оформлюють в білому, чорному або сірому кольорі. Проте завжди підбираються яскраві акценти з червоного, пурпурного, фіолетового, жовтого або рожевого відтінків.

Меблі



Великі розсувні двері – важлива риса дизайну / фото: 3D Lancer

Зазвичай у японців високі кімнати, але низькі меблі. Столи, пуфи, простенькі ліжка – усе повинно бути якомога ближче до підлоги. Важливою деталлю є розсувні двері типу Fusuma.

Також меблі повинні мати безліч відсіків для зберігання, ящиків, полиць та прихованих відділень.

Освітлення

Для японців важливим є природне світло. Саме тому використання екранів, ширм, жалюзі, бамбукових або шовкових штор є звичним в будинку в японському стилю. Штучне освітлення забезпечується за допомогою маленьких настільних або настінних світильників.

Матеріали



В спальнях часто використовується гобелени / фото: Kolorit

Здавна у оформленні будинку в японському стилі використовуються природні матеріали. Серед них:

різні види деревини;

бамбук;

камінь;

шовк, бавовна, льон;

рисовий папір.

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Декор



Вазони завжди присутні в кімнатах в японському стилі / фото: SRBU

Важливим елементом декору в цьому стилі стане зелень. Найчастіше використовуються дерева бонсай. Також важливими будуть прикраси з бамбука, шовку та водорості. Можливе використання холодної зброї у ролі декору, картин або виробів із дерева. Найважливіше зберігати симетрію.

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