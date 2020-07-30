Дизайнерська фірма David Barr Architects розробила дизайн яскравого і просторого двоповерхового котеджу біля Перта, Австралія. Власники – сімейна пара похилого віку, яка за допомогою просторого будинку прагне привабити в гості своїх дорослих дітей.

Котедж розташований у портовому місті Фрімантл уздовж вулиці Marine Terrace, звідки проєкт і отримав свою назву, пише Dezeen.

Популярне: Сімейна пара викупила майже зруйнований будинок та перетворила його на сучасне житло – фото

Пара має трьох дорослих дітей, двоє з яких живуть у інших регіонах Австралії, а наймолодший закордоном.Другий поверх тут залишається повністю вільним протягом усього року, тож діти можуть погостювати у батьків, не завдаючи їм клопоту.



Сходи та тераса також мають кам'яне покриття / Фото Dezeen

Будинок є цегляним та має білосніжний фасад з дерев'яними вставками навколо вікон. Уваги заслуговує також кам'яна огорожа, яка нагадує руїну замку.



Інтер'єри тут мають світлий відтінок / Фото Dezeen

Бетон та березова фанера використовувались у цокольному поверсі, а дверні прорізи виготовлені з кедра.

Натомість нагорі розташовується спальня з великим панорамним вікном та невеличка ванна кімната.

Читайте також: В Сенегалі побудували лікарню, проте місцеві облаштували там школу – фото

Дивіться більше фото будинку в середземноморському стилі: