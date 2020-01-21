Яскравий мінімалізм: в центрі Палермо завершили комплекс із трьох квартир – фото

Відпочинковий будинок, який з'явився після повної реконструкції колишнього готелю Ponte в центрі Палермо, має завидне розташування з видом на море. Мінімалізм та яскраві кольори стали ключовими для архітекторів Джанлуки Пуччо та Андреа Коллодоро.

Виконуючи замовлення клієнта, архітектори створили будинок для відпочинку, що складається з трьох міні-квартир різної площі, пише Floornature.

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Всі квартири організовані за одним принципом: спальне місце з ванною кімнатою та їдальня з кухнею.



Дизайн інтер’єру – мінімалізм / фото: Floornature



Уся квартира складається з однієї кімнати / фото: Floornature

Меблі та дизайнерські рішення створюють узгоджений стиль для трьох квартир. Цей конкретний аспект створює спільну нитку між квартирами, одночасно дозволяючи кожній окремій квартирі зберігати свою чітку ідентичність завдяки використанню кольорів та аксесуарів.



Тут основним кольором є зелений / фото: Floornature

Зелений – це колір, обраний для третьої міні-квартири, єдиної, яка звернена до саду та внутрішньої частини ділянки.



Ванна кімната насичена кімнатними рослинами / фото: Floornature

Завдяки нечисленним та вивченим елементам, ретельному розташуванню меблів та штор, архітектори перетворили звичайне вікно у велику живу картину, зосереджену на прекрасній панорамі на затоку.



Квартира розташовується в історичному центрі Палермо / фото: Floornature

Насолодитися хвилями моря можна у двох квартирах. Загальна атмосфера підсилена природним світлом, а також меблями та аксесуарами у відтінках жовтого для квартири менших розмірів та у відтінках синього для більшого.

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Жовтий додає дизайну ще більше сонця / фото: Floornature

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