Єднання з природою: у Вірменії побудують стильний готель в горах – фото

У провінції Лорі, що на півночі Вірменії, побудують новий курорт для мандрівників. Будівля спроєктована у вигляді печери.

Про плани архітектурної студії Пала Калустяна повідомляє The Calvert Journal.

До слова: Пентхаус з виглядом на Центральний парк в Нью-Йорку виставлений на продаж: фото

Передбачається, що курорт буде одноповерховою конструкцією, які міститиме 20 окремих апартаментів, а також спа-центр та відкритий басейн.



"Змія" простягатиметься високо в горах / фото: The Calvert Journal

Будівля розташується поряд з теперішнім відпочинковим центром і матиме залізобетонний дах та великі панорамні вікна.

Надихати відвідувача бажанням відчути природу, без особливих зусиль відкривати нові перспективи в ландшафті та розкрити світ поезії та чуйності,

– так коментує завдання нового курорту Павло Калустян.



Готель розташується біля водойми / фото: The Calvert Journal

Вас зацікавить: В Японії звели білосніжний житловий будинок без вікон – фото

Будівництво повинне розпочатись в травні 2020 року.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням