Єднання з природою: у Вірменії побудують стильний готель в горах – фото
У провінції Лорі, що на півночі Вірменії, побудують новий курорт для мандрівників. Будівля спроєктована у вигляді печери.
Про плани архітектурної студії Пала Калустяна повідомляє The Calvert Journal.
До слова: Пентхаус з виглядом на Центральний парк в Нью-Йорку виставлений на продаж: фото
Передбачається, що курорт буде одноповерховою конструкцією, які міститиме 20 окремих апартаментів, а також спа-центр та відкритий басейн.
"Змія" простягатиметься високо в горах / фото: The Calvert Journal
Будівля розташується поряд з теперішнім відпочинковим центром і матиме залізобетонний дах та великі панорамні вікна.
Надихати відвідувача бажанням відчути природу, без особливих зусиль відкривати нові перспективи в ландшафті та розкрити світ поезії та чуйності,
– так коментує завдання нового курорту Павло Калустян.
Готель розташується біля водойми / фото: The Calvert Journal
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Будівництво повинне розпочатись в травні 2020 року.
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