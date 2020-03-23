Єврейський стиль в інтер'єрі: особливості та базові правила облаштування
Єврейський народ шанує свої традиції не лише щодо релігії чи одягу, але й в інтер'єрі. Сьогодні євреї цінують мінімалізм, але водночас особливу увагу надають декору та зручності. Як правильно облаштувати житло в єврейському стилі та які особливості інтер'єру в єврейському стилі – читайте в нашому матеріалі.
Історія єврейського народу дала відбиток на теперішнє розуміння зручного інтер'єру в єврейському стилі.
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Особливості облаштування інтер'єру в єврейському стилі
Суміш культур
Мінімалізм найкраще поєднується з єврейським стилем інтер'єру / фото: Pinterest
Через відсутність власної держави протягом багатьох років, євреї мешкали в чужих країнах. Саме тому інтер'єр помешкань різнився в залежності від народу, поруч з яким вони проживали. Найпопулярніші поєднання з американським та європейським стилем.
Простота та вишуканість
Простота є притаманною єврейського способу життя / фото: Pinterest
В єврейському стилі інтер'єру завжди домінуватиме простота та вишуканість. Саме тому тут ви ніколи не натрапите на позолочені підлокітники чи ручки. Важливим є підкреслення свого статусу без демонстрації всього статку. Всі елементи інтер'єру повинні бути багатофункціональними.
Розміри приміщення
Просторі кімнати – ще одна риса цього стилю. Тісне житло ніколи не задовольняє усіх потреб будь-якого стилю, але для єврейського це питання є принциповим.
Облицювання стін
Картини повинні прикрашати вітальні у єврейському стилі / фото: Pinterest
Стіни найчастіше просто фарбуються в однотонний пастельний колір. Також їх часто облицьовують єрусалимським каменем.
Освітлення
Певний аскетизм такого житла компенсується великою кількістю світла. В інтер'єрі виконаному у єврейському стилі, завжди багато настінних світильників, торшерів та інших дрібних елементів освітлення.
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Декор
Навіть виделки оформлюються у формі семисвічника / фото: Pinterest
Автентичність найбільше проявляється саме в елементах декору. Семисвічники, свічки, зображення зірки Давида, та велика кількість картин – все повинно нагадувати про традиції та історію народу.
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