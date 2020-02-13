З думкою про планету: в Амстердамі побудують величезний офісний парк для Уберу – фото
Архітектурна компанія MVRDV показала проєкт нового офісного комплексу в Амстердамі. В новому парку базуватимуться офіси Уберу.
Новий простір стане частиною старої будівлі Aldo van Eyck. Теперішній офіс планують гармонійно доповнити до кінця 2022 року, пише Archdaily.
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На думку одного із засновників компанії Вінні Мааса, нова будівля лише перегукуватимуться із старою.
Нові будівлі простягаються від старої / фото: Archdaily
Нова будівля охороняє та укриває теперішній комплекс "Триполіс" завдяки захисному шару, який ми створюємо. Ми буквально перегукуємося з "Триполісом", ніби він накладає на себе свого сусіда. Простір між ними надаватиметься великими просторами і стане доступним для перехожих,
– розповів Маас.
Навколо комплексу облаштують зелені зони / фото: Archdaily
Внутрішній громадський маршрут розділить нові і старі споруди, а між проміжками з'являться циркуляційні серцевини з мостами та сходами, покритими склом. Восьмиповерхове вікно з високою прозорістю демонструє співвідношення між теперішньою частиною та новим доповненням. Дах нових будівель буде всіяний зеленню.
Загальна візуалізація проєкту / фото: Archdaily
В старій частині комплексу також зроблять масштабний ремонт, проте обіцяють зберегти деякі елементи. Наприклад, підлогу з природного каменю.
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На межі будівель будуть громадські простори / фото: Archdaily
Планується, що Убер займе нижні поверхи старого будинку та найбільшу будівлю нового комплексу. Друга за висотою будівля пізніше буде перетворена на будинок, де можна буде орендувати квартиру.
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