Як розморозити замок гаража взимку: дієві поради

Чи не всі власники автомобіля в Україні хоча б один раз стикались з проблемою замерзання замка в гаражі. Існує багато способів, щоб розморозити внутрішній замок гаража.

Причина промерзання замка банальна. Зазвичай всередину механізму потрапляє бруд або волога. А часто й одне, і інше.

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Також важливо пам'ятати, що змащувати замок мастилом при мінусових температурах не рекомендується. Мастило має здатність згущуватись на морозі.

Як розморозити замок в гаражі взимку?

Запалити вогонь



Підійде для всіх типів замків / фото: Clipart

Так, при легкому замерзанні вистачить запальнички та шматка паперу. Такий варіант простий та швидкий, проте не завжди дієвий. Причиною відсутності ефекту може бути сильне промерзання елементів замка або замала кількість тепла від вогню.

Відігріти пальником



Не варто використовувати для професійних замків / фото: Gorgany

Надійний та швидкий спосіб. Якщо у вас вдома навісний замок на гаражі, а надворі сильний мороз, то пальник легко вирішить проблему за декілька секунд. Проте не забувайте про заходи безпеки, адже завжди існує ризик підпалити двері.

Використання рідин



Спирт як один з реагентів, який може допомогти / фото: Goodhouse

Безпечним та ефективним варіантом для розморожування замка є використання тосолу, спирту чи антифризу. В цьому випадку необхідно залити всередину замерзлого замка рідину за допомогою шприца, після цього рідина вступить з льодом в активну реакцію. Буквально через кілька хвилин працездатність повинна повернутися.

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У зимову пору завжди варто мати при собі невеличкий медичний шприц, заповнений реагентом. Це дозволить в будь-який момент без проблем розклинити гаражний замок.

Ще один хороший варіант – готові суміші з рідин, які призначені саме для таких цілей. Придбайте їх до настання холодів і проблем не виникне.

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