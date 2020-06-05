Затишні спальні: приклад максимального використання кожного кутку горища – фото
Архітектурна студія Note Design облаштувала кольорові спальні на горищі квартири в Стокгольмі. Власниками житла є молода сім'я, яка прагнула забезпечити окремими кімнатами двох своїх дітей. Дизайнери використали порожнє горище та облаштували там дві окремі спальні.
Горище виявилось доволі просторим, пише Dezeen.
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Нас зачарували можливості, які не були невикористані в порожнині даху горища,
– розповів один з дизайнерів.
Дизайнери використали кожен сантиметр місця / Фото Dezeen
В кімнаті дівчинки вдалось розмістити великі шафи в повний зріст, які пофарбовані в рожевий колір. Отвір у стіні, який служив прорізом для вікна, зробили робочим місцем.
Кімната хлопчика розташована просто над кухнею / Фото Dezeen
Аналогічно меблі були влаштовані і в кімнаті хлопчика, проте тут шафа вже зеленого кольору.
Зелений колір є також номінальним в усьому будинку / Фото Dezeen
Зеленою фарбою також пофарбували марш сходів, які ведуть до горища. Внизу розташована формальніша зона відпочинку, яка має два великі кремово-шкіряні дивани та високу полицю для книг.
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Внизу розташована невеличка бібліотека / Фото Dezeen
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