Архітектурна студія Note Design облаштувала кольорові спальні на горищі квартири в Стокгольмі. Власниками житла є молода сім'я, яка прагнула забезпечити окремими кімнатами двох своїх дітей. Дизайнери використали порожнє горище та облаштували там дві окремі спальні.

Горище виявилось доволі просторим, пише Dezeen.

До теми: Використання яскравих кольорів: в Австралії дизайнери представили сміливий інтер'єр – фото

Нас зачарували можливості, які не були невикористані в порожнині даху горища,

– розповів один з дизайнерів.



Дизайнери використали кожен сантиметр місця / Фото Dezeen

В кімнаті дівчинки вдалось розмістити великі шафи в повний зріст, які пофарбовані в рожевий колір. Отвір у стіні, який служив прорізом для вікна, зробили робочим місцем.



Кімната хлопчика розташована просто над кухнею / Фото Dezeen

Аналогічно меблі були влаштовані і в кімнаті хлопчика, проте тут шафа вже зеленого кольору.



Зелений колір є також номінальним в усьому будинку / Фото Dezeen

Зеленою фарбою також пофарбували марш сходів, які ведуть до горища. Внизу розташована формальніша зона відпочинку, яка має два великі кремово-шкіряні дивани та високу полицю для книг.

Вас може зацікавиться: Затишний квадрат в пастельних кольорах: незвичний інтер'єр з Португалії – фото



Внизу розташована невеличка бібліотека / Фото Dezeen

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням