На невеличкій трикутній ділянці в Португалії збудували крихітний одноповерховий будинок з незвичним дизайном інтер'єру. Публічні зони в помешканні мають світлий сірий колір, а приватні білий.

Зовні будинок має невеликий басейн та кілька терас, пише Archdaily.

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Затінені зовнішні тераси вирізняють його ідеальну чотирикутну форму. Будівля має класичний для приватних будинків план, де вітальня є центральним житловим простором. Кухня – частина вітальні, яка має велику зону посередині для приготування їжі.



Інтер'єр в будинку виконаний в пастельних тонах / Фото Archdaily

Вхід розташований з північного боку, та веде відразу до вітальні. Сама кімната має великі панорамні вікна. Всі житлові зони пофарбовані в сірий колір, а винятком є лише спальня.



Лише спальня виконана в світлих тонах / Фото Archdaily

Загалом будинок має лише 21 квадратний метр внутрішньої площі та три напіввідкритих тераси зовні. З північного боку розташовані технічні райони будинку: шафа-купе, гардероб та підсобне приміщення.

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