На території університетської лікарні Сент-Джеймс в Лідсі в саду добудували корпус для онкохворих дітей. Дерев'яний інтер'єр, та велика кількість рослин як зовні так і всередині повинні символізувати життя для тих, хто за нього бореться.

Дизайнери прагнули позбавити хворих від типової атмосфери клініки, повідомляє Dezeen.

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Нашою метою було звести приміщення для людей, уражених раком, який був би душевним і привітним, на відміну від інших типових клінічних умов,

– розповіли проєктанти.



Так виглядає перший поверх лікарні / Фото Dezeen

Каркас будівлі виготовлений з хвойної деревини та зібраний із деталей. Окрім палат тут розміщені кухня, кімнати для відпочинку та тренажерний зал. Загалом приміщення має новітню систему вентиляції та дизайн, який вже встигли відзначити британські архітектори.

Меблі та східці тут теж зроблені з дерева, а рослини на кожному поверсі повинні сприяти свіжості всередині.

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