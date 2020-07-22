Зелений туалет та кам'яний бар: у Ванкувері відкрили ресторан з пляжним інтер’єром – фото
Канадська дизайнерська студія September розробила дизайн ресторану у Ванкувері. Місто вважається столицею серфінгу країни, тому в закладі домінують природні кольори та пляжні текстури. Які ще особливості дизайну ресторану – читайте в матеріалі.
Бар Burrito Kit Kit розташований в міському мікрорайоні Кіцілано, повідомляє Dezeen.
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Цей ресторан мексиканського ресторану, де подають тако та буріто в каліфорнійському стилі.
Клієнт попросив свіжий простір, який посилався на Тофіно, канадське місто-серфінг, де клієнти живуть і розпочали бізнес,
– розповіли дизайнери.
Також доволі цікавим є освітлення в закладі / Фото Dezeen
Саме тому було вирішено використати морські мотиви в дизайні. Оголена електрична проводка тут прокладена по білих стелях і стінах у візерунках, які призначені імітувати форму океанських хвиль. Смуги зеленої фарби викривляють стіни подібними формами.
Стіни тут частково обкладені з блідо-зелених кедрових планок / Фото Dezeen
Барна стійка зроблена з темного бетону, який має акценти у вигляді камінців. Земляний колір тут використовується на стільниці, дверях ванної та стінах ванної кімнати.
Двері до туалету також зелені / Фото Dezeen
Також, кожен з прямокутних столиків тут оснащений чорно-білими кам'яними плитами тераццо, який створений у співпраці з місцевим художником. Також навколо розставлені чорні стільці зі спинками.
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Туалет в закладі відрізняється насиченим зеленим кольором / Фото Dezeen
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