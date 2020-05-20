Житло священнослужителя – як виглядає відновлений будинок священника у Іспанії: фото

У 60-х роках у цьому будинку жив священник. На жаль, у первісному варіанті будинок не зберігся, тому дизайнери вирішили відновити будинок основі зруйнованих стін старої конструкції.

Команда дизайнерів вирішили відновити стару частину міста Рідаура, що в Іспанії. А все для того, щоб осучаснені будинки отримали друге життя, пише видання Archdaily.

Читайте також: Лофт в інтер'єрі: приклад вдалого поєднання дерева та атмосфери горища – фото

Автори проєкту повністю реорганізували планування будинку, поділивши його на дві частини: основний з виходом на дах, та вторинний – він закінчується на рівні із землею.



В інтер'єрі дому немає нічого зайвого / фото: Archdaily

Кам'яну основу, себто стіни, архітектори залишили. Натомість цілковито перекроїли цокольний поверх – тепер тут можна почитати книгу чи відпочити ввечері.



У будинку чимало зон для відпочинку / фото: Archdaily

Головною вимогою було побудувати будинок, щоб його власники могли б комфортно проживати після виходу на пенсію.



Терасу облаштували для комфорту літніх людей / фото: Archdaily

Ось чому простір будинку складається з читальних куточків біля каміна, лавки біля входу, дитячих малюнків чи подвір'я із зеленими насадженнями.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням