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Житло священнослужителя – як виглядає відновлений будинок священника у Іспанії: фото

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Будинок священника, Іспанія
Будинок священника, Іспанія / Archdaily

У 60-х роках у цьому будинку жив священник. На жаль, у первісному варіанті будинок не зберігся, тому дизайнери вирішили відновити будинок основі зруйнованих стін старої конструкції.

Команда дизайнерів вирішили відновити стару частину міста Рідаура, що в Іспанії. А все для того, щоб осучаснені будинки отримали друге життя, пише видання Archdaily.

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Автори проєкту повністю реорганізували планування будинку, поділивши його на дві частини: основний з виходом на дах, та вторинний – він закінчується на рівні із землею.

В інтер'єрі дому немає нічого зайвого / фото: Archdaily
В інтер'єрі дому немає нічого зайвого / фото: Archdaily

Кам'яну основу, себто стіни, архітектори залишили. Натомість цілковито перекроїли цокольний поверх – тепер тут можна почитати книгу чи відпочити ввечері. 

У будинку чимало зон для відпочинку / фото: Archdaily
У будинку чимало зон для відпочинку / фото: Archdaily

Головною вимогою було побудувати будинок, щоб його власники могли б комфортно проживати після виходу на пенсію. 

Терасу облаштували для комфорту літніх людей / фото: Archdaily
Терасу облаштували для комфорту літніх людей / фото: Archdaily

Ось чому простір будинку складається з читальних куточків біля каміна, лавки біля входу, дитячих малюнків чи подвір'я із зеленими насадженнями.

А підібрати камін, який ідеально впишеться в ваш дизайн, можна за посиланням

 

 

Автор: Олена Кандяк
Теги: Будівництво Декор і дім Дизайн Ідеї для інтер'єру
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