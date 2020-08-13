Життя на березі океану: дизайн іспанської квартири на узбережжі – фото
Квартира, у якій можна відчути близ океанічної хвилі і насолодитись шумом води. Мінімалістичний дизайн презентували іспанські архітектори. У дизайні квартири переважають пастельні кольори та багато світла, а також кубічна скляна тераса.
Підлога з лінолеуму доволі тепла, а також вона доволі непогано поглинає сторонній шум. Поряд із високоефективними віконними рамками, тераса – це оаза спокою посеред квартири, пише видання Archdaily.
Читайте також: Стілець, який виготовляється за 1 хвилину: нова розробка з Італії – фото
Сірий колір стін навіює спокій та дарує затишок. Старі внутрішні перегородки знесли та замінили на шторку.
Дизайнерська квартира розташована у звичайному житловому будинку / Фото Archdaily
Але як тільки відслонити цю штору, можна повністю змінити просторове сприйняття квартири, зробивши її візуально більшою, ніж її 50 квадратних метрів. Велика вітальня, інтимна спальня, спальня для гостей та обідня зона.
Попередні стіни вдалось знести та збільшити простір / Фото Archdaily
Постійно мінливе середземноморське світло фільтрується, коли він потрапляє в квартиру та взаємодіє із шторами.
Вікна на всю висоту змінили квартиру до невпізнаваності / Фото Archdaily
Розриваючись з його контекстом, акустично відокремлюючи себе і переводячи погляд на погляди, відчуття переносять кудись інше.
-
Електроенергія та електрокамін: скільки споживає, економічні електрокаміни, робота на обігріві11 червня , 13:12
-
Тактильний інтер'єр: фото класичного британського цегляного будинку8 серпня , 11:53
-
Дерево, бетон, скло та шифер: як побудувати бюджетний, але просторий будинок – приклад7 серпня , 09:55