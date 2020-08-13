Квартира, у якій можна відчути близ океанічної хвилі і насолодитись шумом води. Мінімалістичний дизайн презентували іспанські архітектори. У дизайні квартири переважають пастельні кольори та багато світла, а також кубічна скляна тераса.

Підлога з лінолеуму доволі тепла, а також вона доволі непогано поглинає сторонній шум. Поряд із високоефективними віконними рамками, тераса – це оаза спокою посеред квартири, пише видання Archdaily.

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Сірий колір стін навіює спокій та дарує затишок. Старі внутрішні перегородки знесли та замінили на шторку.



Дизайнерська квартира розташована у звичайному житловому будинку / Фото Archdaily

Але як тільки відслонити цю штору, можна повністю змінити просторове сприйняття квартири, зробивши її візуально більшою, ніж її 50 квадратних метрів. Велика вітальня, інтимна спальня, спальня для гостей та обідня зона.



Попередні стіни вдалось знести та збільшити простір / Фото Archdaily

Постійно мінливе середземноморське світло фільтрується, коли він потрапляє в квартиру та взаємодіє із шторами.



Вікна на всю висоту змінили квартиру до невпізнаваності / Фото Archdaily

Розриваючись з його контекстом, акустично відокремлюючи себе і переводячи погляд на погляди, відчуття переносять кудись інше.