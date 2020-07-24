Цей будинок розташований біля великого парку на ділянці, площею 1 гектар. Під час будівництва помешкання архітектори використали знайдені на місці шматки дерева, скла та каменю. В будинок гармонійно інтегровані дерева, а інтер'єр вирізняється яскравим жовтим кольором.

Сам будинок має площу 350 квадратних метрів, а час будівництва зайняв близько трьох місяців, повідомляє Archdaily.

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За словами архітекторів, їм не хотілось серйозно впливати на ландшафт ділянки, тому кожен крок плану був чітко спланований.



Будинок ніби "потонув" у лісі / Фото Archdaily

Дерево використали як основний будівельний матеріал майже у всьому будинку, а скло є однією з найважливіших складових проєкту.



Кухня в будинку повністю виконана у жовтому кольорі / Фото Archdaily

В інтер'єрі будинку домінує яскравий жовтий колір, а підлоги, стелі та меблі тут в основному дерев'яні. Поряд є невеличкий гараж, вхід до якого вирішили розфарбувати, щоб додати хаосу у ландшафт.



Власники є фанатами рок-музики / Фото Archdaily

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